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Новости погоды

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Жара в Крыму нарастает

ИА "Метеоновости" / 11:23 Пятница, 23 августа

  Август в Крыму, обычно, самый сухой, но не самый жаркий месяц года. В этом году период самой сильной жары придется именно на конец летнего, но не курортного сезона.

Дожди в августе если и случаются, то бывают связаны с внутримассовыми конвективными процессами. В отдельные годы за месяц выпадает лишь 1-2 мм небесной влаги. В августе 2019 года норма по осадкам в Крыму пока не выполнена. На Южном берегу за первую и вторую декады выпало лишь 17 мм при месячной норме 25-40 мм. А устойчиво жаркая погода пришла в эти края лишь в третьей декаде последнего летнего месяца. До этого температура воздуха сильно менялась ото дня ко дню, то опережая норму на 2-4 градуса, то отставая от нее на те же 2-4 градуса.

В ближайшие дни погоду в Крыму будет определять антициклон. Он и обеспечит Крыму устойчиво погожую погоду: никаких осадков и нарастание жары.

Температура воздуха в выходные дни в Севастополе 30..32 градуса, в Симферополе и Ялте 32..34 градуса. И морская вода удержится теплой: у побережья Феодосии, Алушты, Ялты и Евпатории 24 градуса, в Керченском проливе 26 градусов.

И в начале следующей недели характер погоды не изменится. Но из-за жаркой и сухой погоды на полуострове в ближайшие дни сохранится высокая, а местами и чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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