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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Пятница, 23 августа



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,7..21,7 градуса, Северном 20,5..22,5 градуса, Северо-восточном 20,8..21,6 градуса, Восточном 20,4..20,6 градуса, Юго-восточном 20,9..22,7 градуса, Южном 20,0..22,3 градуса, Юго-западном 20,2..21,4 градуса, Западном 19,5..21,4 градуса, Северо-западном 20,8..22,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,4..21,1 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20,2..21,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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