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На полюсе холода - рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 12:39 Пятница, 23 августа



Якутия по праву считается самой холодной Республикой России. Именно здесь расположен один из "Полюсов холода" планеты - Оймякон, наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население.



В первой декаде месяца температура воздуха в Оймяконе удерживало первенство по холоду. В отельные дни т дневная температура едва достигала отметку в +10 градусов, а ее среднесуточное значение отставало от нормы на 3-5 градусов.



Но со второй половины месяца погода взяла курс на тепло. С южными ветрами начал поступать теплый воздух, а столбики термометров поползли вверх. За прошедшие сутки температура воздуха превысила норму на 4 градуса и в традиционном полюсе холода, Оймяконе, был установлен суточный максимум. Днем потеплело до 25.1, что на 0.6 градусов выше рекорда 1991 года.



Суточные рекорды были установлены и в других населенных пунктах восточной половины Республики. / meteonovosti.ru /



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