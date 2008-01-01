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Новости погоды

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На полюсе холода - рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 12:39 Пятница, 23 августа

  Якутия по праву считается самой холодной Республикой России. Именно здесь расположен один из "Полюсов холода" планеты - Оймякон, наиболее суровое место на Земле, где проживает постоянное население.

В первой декаде месяца температура воздуха в Оймяконе удерживало первенство по холоду. В отельные дни т дневная температура едва достигала отметку в +10 градусов, а ее среднесуточное значение отставало от нормы на 3-5 градусов.

Но со второй половины месяца погода взяла курс на тепло. С южными ветрами начал поступать теплый воздух, а столбики термометров поползли вверх. За прошедшие сутки температура воздуха превысила норму на 4 градуса и в традиционном полюсе холода, Оймяконе, был установлен суточный максимум. Днем потеплело до 25.1, что на 0.6 градусов выше рекорда 1991 года.

Суточные рекорды были установлены и в других населенных пунктах восточной половины Республики. / meteonovosti.ru /
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