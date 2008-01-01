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Сильные дожди на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 23 августа



В текущие дни наиболее активные атмосферные процессы отмечаются на азиатской территории России. Как и на Дальнем Востоке , в Сибири неустойчивая погода отмечается именно в южных районах, где ее определяют циклоны, следующие один за другим и атмосферные фронты, с ними связанные.



В минувшие сутки самой неблагоприятной погода была на юге Западной Сибири. Сильные дожди прошли в Кемеровской и Томской областях, количество выпавших осадков приблизилось к 20 мм. В Алтайском крае дождь был очень сильным, по данным, полученным с мест, местами копилка осадков пополнилась до 55 мм.



В выходные дни циклон начнет продвигаться на восток, увлекая за собой и зону сильных дождей. В центральных и южных районах Красноярского края пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, которые будут сопровождаться грозами, градом, местами град может быть крупным, порывами ветра 15-20 м/с, местами до 26 м/с.. Дневная температура невысока, всего 13:18 градусов. / meteonovosti.ru /



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