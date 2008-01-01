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Новости погоды

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В низовье Волги - сильная жара

ИА "Метеоновости" / 13:29 Пятница, 23 августа

  Август вступил в завершающуюся стадию, но погода в большинстве районов европейской территории решила компенсировать недостающее тепло. В третьей декаде тепло вернулось не только в среднюю полосу России, на и на южные территории. Среднесуточная температура в этих краях превысила норму на 6 градусов, а в дневные часы в отдельных пунктах уверенно перешагнула отметку в 35 градусов.

В ряде южных городов были установлены новые рекорды максимальной температуры. Одними из известных городов-рекордсменов стали Ставрополь, где максимальная температура повысилась до 35 градусов, что на 0.1 градуса выше рекорда 2016 года, Армавир со значением 37.3 (предыдущий рекорд 36.4 удерживался с 1972 года), в Астрахани и вовсе температура повысилась до 38.2, что также стало рекордом (предыдущий, 36.9 был установлен в 1951 году).

В выходные дни жаркая погода на юге Европейской России сохранится. / meteonovosti.ru /
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