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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:44 Суббота, 24 августа



Предстоящим днём в Московском регионе сохранится антициклональный характер погоды. Даже несмотря на то, что ближе к вечеру приблизится атмосферный фронт, гребень антициклона не позволит ему пролить дожди над Московией.



По данным специалистов Метеобюро Москвы сегодня 24 августа ожидается переменная облачность. Вероятность дождя небольшая. Максимальная температура воздуха в Москве составит 23..25, по области 21..26 градусов. Ветер западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление повышенное 753 мм рт ст..



В целом, температура, влажность и содержание кислорода в воздухе в пределах климатических значений. Такая погода благоприятна для всех и следует больше бывать на свежем воздухе, принимать солнечные и воздушные ванны, совершать терренкуры по методу скандинавской ходьбы, дыхательную гимнастику или же просто совершать не нагрузочные прогулки по парку, что очень хорошо сказывается на общем психо-эмоциональном состоянии, улучшает кислородную функцию организма, нормализует состояние дыхательной и нервной системы.



Однако, метеозависимые люди, страдающие частыми приступами стенокардии, неустойчивым артериальным давлением, мигренью, могут ощутить дискомфорт и недомогание, что может быть связано с повышенным атмосферным давлением. Следует соблюдать рекомендации врача, принять вовремя назначенное лекарство, будут полезны и прогулки на воздухе, что способствует улучшению кислородной и сосудистой функции, улучшает общее самочувствие и настроение.



Геомагнитный фон 24 августа спокойный. / meteonovosti.ru /



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