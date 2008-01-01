Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
24 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:02 Суббота, 24 августа

  В завершении календарного лета погода решила порадовать москвичей теплыми и сухими деньками. Вот и в субботу она не подведет. Дневная температура воздуха приблизится к отметке в +25 градусов, а при переменной облачности осадков не ожидается. Среднесуточная температура превысит норму на 2-3 градуса и будет соответствовать первой декаде августа.

Рекордов температуре сегодня не достичь. Самый теплый день 24 августа отмечался в 1938 году, когда воздух прогрелся до 33 градусов. Такие значения москвичам сегодня не грозят. А в ночь на 24 августа 1971 года похолодало до 3.3 градусов. Это значение стало рекордным, и вот уже 50 лет погода подобного не допускала.

Сильными дождями отметился этот день в далеком 1880 году, за сутки на московскую землю вылилось 42 мм, что больше половины месячной нормы.

В прошлом году погода была примерно такой же, днем воздух прогрелся до 23.6 градусов, осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Вс.
25 авг.
+21
Пн.
26 авг.
+22
Вт.
27 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абу-Даби		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Гаосюн
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100