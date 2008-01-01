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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 11:02 Суббота, 24 августа



В завершении календарного лета погода решила порадовать москвичей теплыми и сухими деньками. Вот и в субботу она не подведет. Дневная температура воздуха приблизится к отметке в +25 градусов, а при переменной облачности осадков не ожидается. Среднесуточная температура превысит норму на 2-3 градуса и будет соответствовать первой декаде августа.



Рекордов температуре сегодня не достичь. Самый теплый день 24 августа отмечался в 1938 году, когда воздух прогрелся до 33 градусов. Такие значения москвичам сегодня не грозят. А в ночь на 24 августа 1971 года похолодало до 3.3 градусов. Это значение стало рекордным, и вот уже 50 лет погода подобного не допускала.



Сильными дождями отметился этот день в далеком 1880 году, за сутки на московскую землю вылилось 42 мм, что больше половины месячной нормы.



В прошлом году погода была примерно такой же, днем воздух прогрелся до 23.6 градусов, осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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