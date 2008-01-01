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Новости погоды
Рекордное тепло задержалось в Якутии
ИА "Метеоновости" / 11:38 Суббота, 24 августа
Накануне восток Якутии находился на западной периферии антициклона, чей центр располагался над акваторией Берингова моря. При солнечной погоде без осадков воздух заметно прогревался, и среднесуточная температура 23 августа превысила многолетние значения на 4-6 градусов.
В населенном пункте Томпо столбик термометра добрался до отметки +26.5, что и стало новым абсолютным максимумом для 23 августа, прежний +26.1 градуса наблюдался в 1962 году. / meteonovosti.ru /
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