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Рекордное тепло задержалось в Якутии



ИА "Метеоновости" / 11:38 Суббота, 24 августа



Накануне восток Якутии находился на западной периферии антициклона, чей центр располагался над акваторией Берингова моря. При солнечной погоде без осадков воздух заметно прогревался, и среднесуточная температура 23 августа превысила многолетние значения на 4-6 градусов.



В населенном пункте Томпо столбик термометра добрался до отметки +26.5, что и стало новым абсолютным максимумом для 23 августа, прежний +26.1 градуса наблюдался в 1962 году. / meteonovosti.ru /



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