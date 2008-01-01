Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
24 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О пожарной опасности на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 12:07 Суббота, 24 августа

  В течение длительного времени на Чукотке, в Магаданской области, Якутии и Забайкалье сохраняется высокая степень пожарной опасности.

Дожди, если она и выпадают, то носят локальный характер, да и они небольшие, а температура воздуха довольно высокая. Накануне в вышеперечисленных регионах она превышала климатическую норму на 4-6 градусов.

В предстоящие сутки - двое на западе Чукотки - в Билибинском районе, в континентальных районах Магаданской области и на севере Бурятии высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Вс.
25 авг.
+21
Пн.
26 авг.
+22
Вт.
27 авг.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Абу-Даби		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Гаосюн
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100