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О пожарной опасности на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 12:07 Суббота, 24 августа



В течение длительного времени на Чукотке, в Магаданской области, Якутии и Забайкалье сохраняется высокая степень пожарной опасности.



Дожди, если она и выпадают, то носят локальный характер, да и они небольшие, а температура воздуха довольно высокая. Накануне в вышеперечисленных регионах она превышала климатическую норму на 4-6 градусов.



В предстоящие сутки - двое на западе Чукотки - в Билибинском районе, в континентальных районах Магаданской области и на севере Бурятии высокая, местами чрезвычайная степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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