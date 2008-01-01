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Новости погоды

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Тепло покидает Красноярский край

ИА "Метеоновости" / 12:39 Суббота, 24 августа

  Накануне атмосферный фронт циклона, который располагался над средним течение Оби, отметился сильными дождями и грозами в Туруханском районе Красноярского края, где и выпало немногим более 20 мм. Помимо дождей. С юго-западным ветром сюда пришел очень теплый воздух, и среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 4-5 градусов. В Туруханске она достигла рекордных значений, 23 августа +28.2, что выше предыдущего на 2.1 градуса десятилетней давности.

Центральные районы Красноярского края и Хакасия испытали на себе влияние холодного фронта. Прошли сильные дожди с грозой, и налило до 15 мм.

В воскресенье антициклон из северных районов Казахстана совершит марш-бросок и вытеснит атмосферные фронты к северу и северо-востоку. В Туруханском районе местами прошумят дожди, южный ветер окрепнет в порывах до 14 м/с, днем станет прохладнее 17..22 градуса. В центральных и южных районах Красноярского края дальнейшее понижение температуры до 18..24 градусов местами будет сопровождаться дождями, в отдельных районах сильными, грозами и усилением ветра в порывах до 14 м/с. / meteonovosti.ru /
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