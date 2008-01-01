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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:59 Суббота, 24 августа



В Москве переменная облачность и без осадков. Ветер умеренный, до 10 м/с, в Западном округе его порывы местами достигают 14 м/с.Температура воздуха в административных округах: Центральном 21.1-22.5, Северном 20.9-22.9, Северо-Восточном 21.2-23 градуса, Восточном 21.1-21.9, Юго-Восточном 21.3-22.9, в Южном 20.5-22.6, Юго-Западном 20.7-21.7, в Западном 20.1-22.2, Северо-Западном 21.7-22.3 градуса.



В Зеленограде 20.5-21.7 и без осадков, в Новой Москве 20.4-22.3 градуса. / meteonovosti.ru /



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