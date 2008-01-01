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Новости погоды

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На Европейском юге новые рекорды жары

ИА "Метеоновости" / 13:39 Суббота, 24 августа

  Август отсчитывает последние дни, и на Европейском Юге на подходе "бархатный сезон". Однако, жара, установившаяся в этих краях, не торопится уступать "нагретое" местечко, а даже усилилась. Накануне среднесуточная температура воздуха оставалась выше многолетних значений на 5-6, а в Ростовской и Астраханской областях на 8 градусов.

И вновь обновились инструментальные наблюдении за погодой.

В Астрахани 23 августа воздух разогревался до 38.6, что выше предыдущего на 2.3 градуса пятилетней давности, в Верхнем Баскунчаке 37.9, прежний рекорд 37.5 наблюдался в 1940 году. Ставрополь вновь среди рекордсменов, здесь 23 августа 35.6, что выше предыдущего на градус, который продержался чуть более 40 лет. В Приморско-Ахтарске (Краснодарский край) было 36.9, прежний абсолютный максимум для этого дня 36.5 продержался с 1972 года. Но больше всего рекордно высоких температур зафиксировано в Ростовской области. В населенном пункте Ремонтное 38 градусов, что выше предыдущего на 0.6 градуса девятнадцатилетней давности. В Гиганте 37.7, прежний рекорд 36.7 градуса зафиксирован в 1957 году. В Таганроге новый абсолютный максимум для 23 августа 36.6, что выше предыдущего на 2.4 градуса 2007 года. В Ростове-на-Дону тоже новый рекорд температуры 36.4, тем самым был свергнут 1972 год со значением 36.1.

В предстоящие сутки - двое на Европейской Юге пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, местами с грозами и порывистым ветром и жара понемногу начнет спадать. / meteonovosti.ru /
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