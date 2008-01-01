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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:24 Воскресенье, 25 августа



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 21..23, по области 19..24 градуса. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст..



В Москве и области сохранится по-летнему теплая погода с температурой на 2 градуса выше нормы и повышенным фоном атмосферного давления. Относительная влажность воздуха и содержание кислорода в нем - в пределах климатических значений. Такая погода благоприятна для всех, что позволяет больше бывать на свежем воздухе, принимать солнечные и воздушные ванны, совершать терренкуры по методу скандинавской ходьбы, дыхательную гимнастику или же просто гулять по парку, что очень хорошо сказывается на общем психо-эмоциональном состоянии, улучшает кислородную функцию организма, нормализует состояние дыхательной и нервной системы. Однако, метеозависимые люди, страдающие частыми приступами стенокардии, неустойчивым артериальным давлением, мигренью, могут ощутить дискомфорт и недомогание, что может быть связано с повышенным атмосферным давлением. Следует соблюдать рекомендации врача, принять вовремя назначенное лекарство, будут полезны и прогулки на воздухе, что способствует улучшению кислородной и сосудистой функции, улучшает общее самочувствие и настроение. / meteonovosti.ru /



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