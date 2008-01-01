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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:53 Воскресенье, 25 августа



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 14-24 августа была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 25 августа по 2 сентября солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности возможно 28-29 августа. / meteonovosti.ru /



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