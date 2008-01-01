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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:00 Воскресенье, 25 августа

  Воскресное утро встретило москвичей прохладой и свежим северо-западным ветром, порывы которого в районе ВДНХ достигали 9 м/с, в районе московских аэропортов - 10 м/с. Температура воздуха колебалась от 15.6 градусов в районе аэропорта Шереметьево до 16.8 градусов на ТСХА. На опорной метеостанции города, ВДНХ, в 9 часов было 16.2 градуса. При малооблачном небе осадков нигде не отмечается. Атмосферное давление сохраняется повышенным, 756 мм рт ст, относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /
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