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Новости погоды
Сильные дожди на Дальнем Востоке сохраняются
ИА "Метеоновости" / 10:59 Воскресенье, 25 августа
Летний сезон текущего года в южных районах Дальневосточного округа войдет в историю наблюдений над погодой сильными дождями. Не стали исключением и минувшие сутки. Активный атмосферный фронт, проходящий за Байкалом стал причиной сильных дождей в Бурятии и Забайкальском крае. Выпало около 30 мм осадков, гремели грозы, ветер усиливался до 22 м/с. Ненастная зона задела и Амурскую область, где также отмечались сильные грозовые дожди.
Еще одним районом с неблагоприятной погодой стал Сахалин. Над ним до больших высот раскрутился циклон. Он стал виновником на острове очень сильных дождей, местами выпало до 50 мм осадков.
Сегодня и в начале недели южные районы Дальневосточного округа останутся во власти циклонов. Сильные дожди пройдут в Бурятии, Забайкальском крае и Приморье. Они будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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