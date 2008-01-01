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Новости погоды

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Якутские контрасты погоды

ИА "Метеоновости" / 11:19 Воскресенье, 25 августа

  В большинстве районов Якутии август выдался теплым, а на востоке Республики даже жарким. В третьей декаде месяца в ряде городов, по праву считающихся самыми холодными на планете, температура устанавливала рекорды суточного максимума. Вот и 24 августа рекордом отметился Среднеколымск. Максимальная температура в населенном пункте составила 26.3 градуса, оставив позади рекорд 1983 года со значением 26.3 градуса.

Двадцатиградусную отметку преодолела температура в российском полюсе холода, Оймяконе, но здесь рекорд, установленный в 2014 году, 25.0 градусов, устоял. Среднесуточная температура на северо-востоке Якутии превысила многолетние значения на 6-8 градусов.

Но не на всей территории Республики лето в разгаре. В населенных пунктах, расположенных на юго-западе, уже по ночам температура понижается до отрицательных значений. А в Мирный, по данным сайта "Погода и Климат", уже нагрянули морозы. Температура под утро понизилась до -6 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. / meteonovosti.ru /
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