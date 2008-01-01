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Новости погоды

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Начало недели на Урале: холодно и дождливо

ИА "Метеоновости" / 11:52 Воскресенье, 25 августа

  В минувшие сутки сферу влияния над погодой Уральского федерального округа поделили между собой циклонический вихрь и антициклон. Циклонический вихрь раскрутился до больших высот, а потому медленно смещается по приполярным районам. В субботу он кружил над Ямало-Ненецким автономным округом. Именно здесь отмечалась наиболее неблагоприятная погода. В округе прошли сильные дожди, до 30 мм и более, а ветер в порывах усиливался до 25 м/с. Атмосферные фронты этого циклона дотянулись и до Среднего Урала, но здесь они были небольшими. На Южном Урале облака разогнал антициклон и осадков почти не отмечалось.

В начале недели северные районы окажутся уже в тыловой части циклона, он переберется на Таймыр, и дожди, местами умеренные, пройдут в основном в восточной половине автономных округов. Дневная температура 9:14 градусов. А на Средний Урал пожалует активный циклон. Он принесет дожди, местами сильные, в Свердловскую и на юг Тюменской областей, ветер в порывах усилится до 17 м/с, а температура воздуха будет далека от летней, днем всего 11:16 градусов. В Челябинской и Курганской областях дожди небольшие, а фон температуры выше, около 20 градусов. / meteonovosti.ru /
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