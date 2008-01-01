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ИА "Метеоновости" / 12:25 Воскресенье, 25 августа
Температура воздуха в столице, хотя и медленно, но повышается. В полдень она вплотную приблизилась к двадцатиградусной отметке, но пока нигде ее не преодолела. На ВДНХ в 12 часов было 19.3 градуса, на ТСХА - 19.9 градусов. Препятствием прогреву остается порывистый северо-западный ветер. В отдельных районах порывы достигают 9 м/с, в районе московских аэропортов - 14 м/с. Облачность увеличивается, но осадков нигде не наблюдается. Относительная влажность воздуха уменьшилась до 53%. / meteonovosti.ru /
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