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Новости погоды

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Атлантика несет дожди на северо-запад России

ИА "Метеоновости" / 13:17 Воскресенье, 25 августа

  Атлантика в последние дни проявляет активность. Циклоны, формирующиеся над ее просторами, преодолев север Скандинавского полуострова, быстро устремляются российский северо-запад. Очередной вихрь в субботу уже отметился дождями в Ленинградской, Архангельской областях и Республике Коми. Местами дожди были сильными, выпало более 30 мм осадков. В понедельник центр циклона будет кружить над Архангельской областью. Начало недели обещает здесь быть дождливым и ветреным. Во вторник циклон окажется уже над Сыктывкаром, а значит, зона неблагоприятной погоды переберется в Республику Коми.

В Ленинградской области уже в понедельник дожди пойдут на убыль, они пройдут лишь в отдельных районах. А во вторник они и вовсе прекратятся. Но передышка в дождях окажется недолгой. На подходе к российским рубежам - очередной посланец Атлантики. / meteonovosti.ru /
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