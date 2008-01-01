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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:21 Понедельник, 26 августа
Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 21..23, по области 19..24 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня повысится и составит 758 мм рт ст.
В столичном регионе сохранится теплая погода с благоприятным для организма кислородным и влажностным режимом. Уходящие дни августа с индифферентными внешними условиями следует использовать с пользой для здоровья, стараться больше бывать на воздухе, при возможности принимать климатопроцедуры, совершать терренкуры, дыхательные и спортивные упражнения, что способствует укреплению иммунной и защитной систем организма, улучшает самочувствие и настроение.
Для метеочувствительных людей, страдающих частыми приступами мигрени, колебаниями артериального давления, нейроциркуляторной астенией неблагоприятным внешним фактором может быть неустойчивое атмосферное давление, которое сохраняется на повышенном фоне. Следует быть более внимательными к своему самочувствию, во время принимать назначенные врачом лекарственные препараты, помогут и домашние профилактические средства - контрастный душ, самомассаж, дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе.
Геомагнитный фон 26 августа преимущественно спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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