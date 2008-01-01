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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:16 Понедельник, 26 августа

  В завершении календарного лета погода решила избавить москвичей от холодов и ненастья. Вот и в начале наступившей недели она не подведет. Дневная температура воздуха ожидается 21:23 градуса и никаких дождей. Среднесуточная температура превысит норму на 2 градуса и будет соответствовать середине августа.

Рекордов температуре сегодня не достичь. Самый теплый день 26 августа отмечался в 1938 году, когда воздух прогрелся до 35.3 градусов. Такие значения москвичам сегодня не грозят. А в ночь на 26 августа 1921 года похолодало до 1.6 градусов. Это значение стало рекордным, и вот уже почти 100 лет погода подобного не допускала.

Сильными дождями отметился этот день в 1986 году, за сутки на московскую землю вылилось 39.4 мм, что больше половины месячной нормы.

В прошлом году погода была значительно теплее, днем воздух прогрелся до 28 градусов, осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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