

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:16 Понедельник, 26 августа



В завершении календарного лета погода решила избавить москвичей от холодов и ненастья. Вот и в начале наступившей недели она не подведет. Дневная температура воздуха ожидается 21:23 градуса и никаких дождей. Среднесуточная температура превысит норму на 2 градуса и будет соответствовать середине августа.



Рекордов температуре сегодня не достичь. Самый теплый день 26 августа отмечался в 1938 году, когда воздух прогрелся до 35.3 градусов. Такие значения москвичам сегодня не грозят. А в ночь на 26 августа 1921 года похолодало до 1.6 градусов. Это значение стало рекордным, и вот уже почти 100 лет погода подобного не допускала.



Сильными дождями отметился этот день в 1986 году, за сутки на московскую землю вылилось 39.4 мм, что больше половины месячной нормы.



В прошлом году погода была значительно теплее, днем воздух прогрелся до 28 градусов, осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



