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Новости погоды

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Август - время возможных заморозков

ИА "Метеоновости" / 10:41 Понедельник, 26 августа

  Согласно климатическим показателям, на Московской земле вторая половина августа приобретает осенние черты. И, прежде всего, они проявляются в понижении ночных температур до отрицательных значений. Но в Москве за последние 70 лет заморозки в августе не отмечались. А вот отдельные районы Подмосковья в последнем летнем месяце низкими температурами отметились. Наиболее подвержены этому неблагоприятному явлению погоды пониженные, болотистые места.

Самые ранние заморозки отмечались 12 августа в 1975 году. В Егорьевске, расположенных на востоке Московской области, температура понизилась до -0.9 градуса, в Черустях в эту ночь термометры показали -0.7, а в Клину -0.4 градуса. В Ново-Иерусалиме температура понизилась до 0 градусов, но в сторону отрицательных значений не перешагнула. В этих пунктах заморозки в августе отмечались и в 1977, 1980, 1984, 1989, 2002, 2010 и 2015 годах, но сроки были более поздними. / meteonovosti.ru /
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