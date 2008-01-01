

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Московская погода прощается с календарным летом



ИА "Метеоновости" / 11:05 Понедельник, 26 августа



лето приближается к завершению, в этом году под него подстраивается и погода. Последние дни августа окажутся по температуре воздуха близкими к норме, как и весь сезон в целом.



Всю неделю в столичном регионе сохранится влияние антициклонов, но они будут различаться по температуре, что станет причиной кратковременного похолодания.



В понедельник Москва и область останутся вблизи центра западного антициклона, который сохранит по-летнему теплый денек без осадков. Максимальная температура в городе 21..23 градуса.



Во вторник характер погоды существенно не изменится. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Ночи останутся теплыми: в Москве от 12 до 14 градусов, по области местами до 9, днем в городе 20..22, в Подмосковье до 18..23 градусов. Это выше нормы на 3 градуса.



В среду антициклон сохранит свое влияние на погоду центральных областей, но днем в его систему вольется порция арктического воздуха. Ночью в столице по-прежнему от 12 до 14 градусов, а по области температура может понизиться до 6. Днем при сильном северном ветре воздух будет прогреваться с трудом, и максимальная температура составит 13..18 градусов.



В четверг холодный воздух в столичном регионе сохранится, ветер станет стихать. При переменной облачности минимальная температура в регионе понизится до 5..10 градусов. А днем при солнце потеплеет до +20. Осадков по-прежнему не ожидается.



К завершению рабочей недели характер погоды существенно не изменится. Ночью минимальная температура около 10 тепла, а днем не выше +20, что вполне соответствует последним дням августа. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



