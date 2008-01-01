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Новости погоды
Сильные дожди на Дальнем Востоке сохраняются
ИА "Метеоновости" / 11:47 Понедельник, 26 августа
В прошедшие выходные дни синоптическая ситуация за Байкалом мало чем изменилась. Активный циклон, перемещающийся вдоль Амура, стал причиной сильных дождей в Бурятии и Забайкальском крае. По данным, полученным с мест, местами выпало порядка 30 мм осадков. Во вторник циклон продолжит движение на восток и будет поливать дождями северные провинции Китая, а в среду вновь приблизится к российским рубежам. Сильные дожди с грозами он принесет в Амурскую область южные районы Хабаровского края, а также в Приморье.
Еще один вихрь кружит в Охотском море. На юге Камчатского края он проявил себя очень сильным дождем (выпало до 65 мм осадков) и сильным ветром, порывы которого достигали 25 м/с. В ближайшие дни циклон приблизится к побережью полуострова, что сохранит ветреную и дождливую погоду. / meteonovosti.ru /
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