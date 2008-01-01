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Новости погоды

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В Крыму сохраняется жаркая погода

ИА "Метеоновости" / 11:48 Понедельник, 26 августа

  Погода в Крыму остается верна себе, ведь август по средним многолетним данным является самым сухим месяцем года. За месяц выпадает от 30 до 40 мм осадков, а в отдельные годы крымская земля получает лишь 1-2 мм небесной влаги. Вот и в этом августе норма по осадкам пока не выполнена. А вот жаркая погода пришла в эти края лишь в третьей декаде последнего летнего месяца. А до этого она то опережала норму на 2-4 градуса, то отставала от нее на такую же величину.

В текущие дни погоду в Крыму определяет погожий антициклон, его самая южная окраина. А потому никаких осадков и повышение дневной температуры выше тридцатиградусных значений. В Симферополе она ожидается 30:32, в Севастополе и Керчи 29:31, в Ялте 32:34 градуса. Лишь порывистый северо-восточный ветер может внести дискомфорт в погоду.

Зато температура воды в Черном море очень комфортна для купания. На курортах Феодосии она составляет 25 градусов, Евпатории, Алушты и Ялты 24 градуса.

Единственный минус - из-за жаркой и сухой погоды на полуострове в ближайшие дни сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
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