Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:23 Понедельник, 26 августа
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,4..20,6 градуса; Северном 19,3..21,4 градуса, Северо-восточном 19,5..20,6 градуса, Восточном 19,1..20,3 градуса, Юго-восточном 19,5..20,5 градуса, Южном 19,1..21,2 градуса, Юго-западном 18,6..19,8 градуса, Западном 19,0..20,6 градуса, Северо-западном 2036..20,9 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 19,1..20,3 градуса. / meteonovosti.ru /