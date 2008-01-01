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Новости погоды

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В Европе жара за 30

ИА "Метеоновости" / 13:02 Понедельник, 26 августа

  Последний месяц лета выдался в Европе на редкость жарким. Во второй половине месяца среднесуточная температура воздуха постоянно превышает свои климатические показатели на 4-6 градусов. Не стало исключением и прошедшее воскресенье. Причина кроется в атмосферной циркуляции. В средней тропосфере над Европой установилась обширная область повышенного атмосферного давления. И если европейская территория России оказалась в ее северных потоках, то европейские государства - в южных. Из более низких широт сюда поступает тропический воздух, который удерживает жаркую погоду.

В дневные часы воздух на большей части территории превышает тридцатиградусную отметку, а местами температура достигает рекордных значений.

По данным сайта "Погода и Климат", в воскресенье городами-рекордсменами стали: Лондон, где днем воздух раскалился до 33.3 градусов, оставив предыдущий рекорд, 31.2 градуса, в 2001 году, Глазго, где новый рекорд 28.4, что на 0.4 градуса выше рекорда 1976 года. Еще одним городом-рекордсменом в Великобритании стал Ноттингем с температурой +30.9 (предыдущий рекорд в 29 градусов удерживался с 1976 года).

Жаркий воздух проникает вглубь континента, и ряд городов Германии пополнили число рекордсменов. В Дрездене новым суточным максимумом для 25 августа стала температура +32.4, а в Лейпциге - +32.8 градусов.

Жаркая погода в европейских странах сохранится до конца месяца. / meteonovosti.ru /
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