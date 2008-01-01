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Санкт-Петербург не отстает от Москвы



ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 26 августа



В последние дни пасмурное небо и моросящие дожди, не актуальны для Северной столицы. Здесь, как и в Москве, много солнца и никаких осадков. Поскольку погоду определяет один и тот же антициклон, раскинувший свои владения от берегов Балтики до Урала.



Вот и сегодня максимальная температура в Санкт-Петербурге 20:22 градуса, лишь к вечеру местами не исключен небольшой кратковременный дождь.



Но уже во вторник погода без осадков и те же 20:22 градуса.



В последующие дни, в среду и четверг, станет еще теплее. В условиях антициклональной погоды воздух прогреется до температуры 22:24 градуса и обойдется без дождей. / meteonovosti.ru /



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