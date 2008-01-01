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Новости погоды

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Поволжье: после сильной жары - резкое похолодание

ИА "Метеоновости" / 15:26 Понедельник, 26 августа

  На прошедшей неделе жителей Средней и Нижней Волги проходили испытание зноем. В Самарской области столбики термометров превышали отметку +30, в Волгоградской +35. В астраханских пустынях и полупустынях было особенно жарко - воздух раскалялся до +40. Гребень азорского антициклона и вынос сильно разогретой воздушной массы из Средней Азии стали причиной многочисленных климатических рекордов максимальной температуры.

Но стоило антициклону сместится на юг, как воздушные потоки изменили направлении с восточных румбов на северные, и поток среднеазиатской жары прекратился. В конце недели температура устойчиво пошла на спад, а в ближайшие дни Поволжье ждет резкое похолодание. Причиной значительного (на 8-11 градусов, а местами и более) понижения температуры станет активный циклон. В ближайшие сутки он будет перемещаться от Скандинавского полуострова на Кировскую область, в ночь на среду - на Пермский край, в середине недели его цент окажется в районе Оренбуржья.

В тыловой части циклона холодный воздух из районов Новой Земли хлынет на Поволжье.

При прохождении холодного фронта местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится северный ветер, в порывах до 16-19 м/с. Во второй половине недели в Самаре днем похолодает до +11:+13, в Волгограде и Саратове до +17:+20, в Астрахани 21:+24. / meteonovosti.ru /
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