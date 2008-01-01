Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 26 августа
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,4..22,6 градуса; Северном 21,5..23,3 градуса, Северо-восточном 21,9..22,7 градуса, Восточном 21,2..21,8 градуса, Юго-восточном 21,4..22,8 градуса, Южном 21,4..22,5 градуса, Юго-западном 20,8..22,0 градуса, Западном 21,4..22,8 градуса, Северо-западном 21,5..23,0 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,1..22,0 градуса. / meteonovosti.ru /