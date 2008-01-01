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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:34 Понедельник, 26 августа



Столичный регион будет находиться вблизи центра обширного антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 17..19 градусов, по области 15..20. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%. / meteonovosti.ru /



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