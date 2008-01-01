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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:36 Вторник, 27 августа



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием восточной периферии гребня антициклона. При переменной облачности преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 20..22, по области 18..23 градуса. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт ст.



В столичном регионе сохранится по-летнему теплая погода с благоприятным для организма кислородным и влажностным режимом. Уходящие дни августа с индифферентными внешними условиями следует использовать с пользой для здоровья, стараться больше бывать на воздухе, совершать терренкуры, дыхательные и спортивные упражнения, что способствует укреплению иммунной и защитной систем организма, улучшает самочувствие и настроение.



Для метеочувствительных людей, страдающих частыми приступами мигрени, колебаниями артериального давления, нейроциркуляторной астенией неблагоприятным внешним фактором может быть неустойчивое атмосферное давление, которое немного понизится, но сохранится на повышенном уровне. Следует быть более внимательными к своему самочувствию, во время принимать назначенные врачом лекарства, помогут и домашние профилактические средства - контрастный душ (26-37 градусов), массаж, дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе.



Геомагнитный фон 27 августа ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости / meteonovosti.ru /



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