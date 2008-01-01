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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:16 Вторник, 27 августа



В завершении календарного лета погода продолжает баловать москвичей теплой и сухой погодой. Вот и во вторник преимущественно без осадков, а максимальная температура составит 20:22 градуса. Среднесуточное ее значение превысит норму на 2 с половиной градуса и будет соответствовать второй декаде месяца.



Рекордов температуре сегодня не достичь. Самый теплый день 27 августа отмечался в далеком 1897 году, когда воздух прогрелся до 34.7 градусов. Такие значения москвичам сегодня не грозят. А в ночь на 27 августа 1921 года похолодало до 1.4 градусов. Это значение также стало рекордным, и вот уже почти 100 лет погода подобного не допускала.



Сильными дождями отметился этот день в 1981 году, за сутки на московскую землю вылилось 28.3 мм, что составляет треть от месячной нормы.



В прошлом, 2018, году в этот день было жарко, днем столбик термометра добрался до отметки +29 градусов, осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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