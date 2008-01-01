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В Москве и области последние летние дожди?



ИА "Метеоновости" / 10:43 Вторник, 27 августа



В ранние утренние часы с северо-запада через столичный регион прошел атмосферный фронт, который и отметился дождями.



В Москве, в районе Измайлово выпало 0.7 мм, на территории Новой Москвы, во Внуково, налило 4 мм. Не обошлось без дождей и в Подмосковье, так в Павловском Посаде выпало до 3 мм.



Во вторник днем московскую землю пересечет холодный атмосферный фронт. Его прохождение выразится в усилении ветра и увеличении облачности. / meteonovosti.ru /



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