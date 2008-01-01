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Новости погоды

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Cамый дождливый август столетия во Владивостоке

ИА "Метеоновости" / 11:43 Вторник, 27 августа

  В ночь на 27 августа юг Приморья оказался во власти активного циклона из Китая. Он принес сильные дожди, которые продолжатся еще сутки. И месячное количество осадков приблизится к рекорду!

Во Владивостоке менее чем на 12 часов выпало 58 мм, более трети месячной нормы осадков.

Подтоплены дороги, здания. На острове Русский подтопило Университетскую набережную, где строят павильоны выставки "Улицы Дальнего Востока" к Восточному экономическому форуму.

Это уже вторая волна сильных дождей за последние несколько дней, которая привела и спровоцировала сход селей на косогорах Владивостока.

В предстоящие два - три дня во Владивостоке, а также в южной половине и на северо-западе Приморского края сохранятся сильные, местами очень сильные дожди, количество выпавших осадков может превысить 50 мм.

Новая волна сильных и очень сильных дождей приведет к еще большему увлажнению почвы, увеличению стока и подъему уровня воды в реках. Что в свою очередь спровоцирует подтопления хозяйственных объектов.

За 27 дней августа во Владивостоке уже выпало 380 мм осадков, и на этом погода не остановится. Август 2019 года станет самым "мокрым" в этом столетии! / meteonovosti.ru /
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