Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:26 Вторник, 27 августа
В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северного ветра до 11м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,1..21,6 градуса; Северном 19,8..20,8 градуса, Северо-восточном 19,7..21,5 градуса, Восточном 19,5..20,7 градуса, Юго-восточном 20,9..22,5 градуса, Южном 20,2..21,7 градуса, Юго-западном 20,5..20,7 градуса, Западном 20,0..22,0 градуса, Северо-западном 20,6..21,6 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20,0..22,6 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /