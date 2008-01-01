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Новости погоды

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Рекордное тепло покидает Якутию

ИА "Метеоновости" / 12:38 Вторник, 27 августа

  Новая неделя в населенном пункте Чумпурук, что находится в Якутии началась с рекордно высокой температуры +25.6, что выше предыдущего всего-навсего на 0.2 градуса и продержавшегося с 1962 года. Среднесуточное значение превысило климатическую норму на 4 с небольшим градуса.

В середине недели на большей части Якутии погода будет формироваться на фоне пониженного давления, а значит, без дождей не обойдется.

Во второй половине недели, за холодным фронтом начнется вторжение арктического воздуха и теплом пойдет на убыль, максимальная температура составит 13..18, на юге и юго-западе до +21 градуса, на севере и северо-востоке местами до +9. / meteonovosti.ru /
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