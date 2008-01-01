

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Хатанге обновился абсолютный максимум температуры



ИА "Метеоновости" / 13:12 Вторник, 27 августа



Хатанга - самый северный поселок России расположен на Таймыре. Погода крайне изменчива, летом возможна жара выше +30 градусов, и в тоже время круглый год не исключены заморозки.



26 августа в поселке был установлен новый абсолютный максимум температуры для этого дня 22.9 градуса, прежний 21.6 наблюдался в 1971 году. Причиной тому теплый сектор циклона, который поднимался с юго-запада, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 7-8 градусов.



В середине недели Хатанга пока останется в теплом секторе циклона, но местами пройдут небольшие и умеренные дожди, северо-восточный и восточный ветер местами с порывами 13-18 м/с немного освежат воздуха, днем ожидается 5..10, местами до +20. Абсолютный максимум для 28 августа в Хатанге составляет 22.7 и наблюдался в 1987 году. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



