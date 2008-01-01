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Новости погоды

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В Хатанге обновился абсолютный максимум температуры

ИА "Метеоновости" / 13:12 Вторник, 27 августа

  Хатанга - самый северный поселок России расположен на Таймыре. Погода крайне изменчива, летом возможна жара выше +30 градусов, и в тоже время круглый год не исключены заморозки.

26 августа в поселке был установлен новый абсолютный максимум температуры для этого дня 22.9 градуса, прежний 21.6 наблюдался в 1971 году. Причиной тому теплый сектор циклона, который поднимался с юго-запада, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 7-8 градусов.

В середине недели Хатанга пока останется в теплом секторе циклона, но местами пройдут небольшие и умеренные дожди, северо-восточный и восточный ветер местами с порывами 13-18 м/с немного освежат воздуха, днем ожидается 5..10, местами до +20. Абсолютный максимум для 28 августа в Хатанге составляет 22.7 и наблюдался в 1987 году. / meteonovosti.ru /
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