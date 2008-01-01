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Новости погоды
О заморозках на Европейском Севере
ИА "Метеоновости" / 13:30 Вторник, 27 августа
Осень все настойчивее напоминает о себе, особенно в северных районах Европейской России. Накануне среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на пару градусов. Но и этого оказалось вполне достаточно. На Колгуеве Острове 26 августа был установлен новый абсолютный минимум температуры -1.6 градуса, а 36 лет тому назад в этот день было 0.5 градуса.
В среду Европейский Север будет находиться в поле повышенного давления. В ночные и ранние утренние часы при прояснениях воздух местами будет прихватывать заморозок в Архангельской и Вологодской областях до -1 градуса, в Ненецком округе до -2, в республике Коми до -2. / meteonovosti.ru /
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