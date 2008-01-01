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Новости погоды

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Ростов-на-Дону отдохнет от жары

ИА "Метеоновости" / 14:47 Вторник, 27 августа

  Целую неделю жара досаждала жителям Ростовской области. В частности, в Ростове-на-Дону температура семь дней подряд существенно превышала отметку +30. 22 августа воздух в городе прогрелся до самого высокого значения за весь август +36,6, при этом не хватило всего лишь двух десятых градуса до повторения абсолютного максимума для этой даты (+36,8), установленного в 1951 году.

Отметим, что всего жарких дней с максимальной температурой +30 и выше август принес 11, из них 5 дней отметились 35-градусным зноем. Статистика жарких дней впечатляет, однако при этом средняя месячная температура не слишком превышает климатическую норму - сказывается прохладное начало месяца. Наряду с этим август получается сухим - за прошедшие 26 дней суммарно выпало 17 мм осадков (примерно половина месячной нормы).

27 число станет заключительным жарким днем августа. В связи с распространением более прохладной воздушной массы с севера до окончания месяца ростовчан ждет вполне комфортная сухая погода: температура ночью +13..+16, днем +24..+27. / meteonovosti.ru /
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