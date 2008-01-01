Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:25 Вторник, 27 августа
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,5..22,4 градуса; Северном 21,1..22,1 градуса, Северо-восточном 20,7..21,5 градуса, Восточном 20,6..21,1 градуса, Юго-восточном 20,7..22,3 градуса, Южном 20,7..22,4 градуса, Юго-западном 20,3..22,2 градуса, Западном 20,0..21,3 градуса, Северо-западном 21,2..22,1 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20,2..22,1 градуса, местами порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /