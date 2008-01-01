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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:30 Вторник, 27 августа
Столичный регион будет находиться на восточной периферии обширного антициклона с центром над Прибалтикой. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 17..19 градусов, по области 15..20. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Относительная влажность воздуха 45-50%. / meteonovosti.ru /
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