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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:49 Среда, 28 августа



Предстоящим днём в столичном мегаполисе погода будет формироваться под влиянием антициклона: солнечно, без осадков и довольно прохладно, содержание кислорода в воздухе в норме.



По сведениям специалистов Метеобюро Москвы сегодня 28 августа при переменной облачности воздух (из-за северных потоков) прогреется лишь до 15..17 градусов в Москве и до 13..18 - по области. Ветер северного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление неустойчивое и его колебания по-прежнему на повышенном фоне.



Еще 4000 лет назад, тибетские медики объясняли возникновение многих болезней влиянием погодных факторов и искали способы снизить эти погод обусловленные недуги. Сегодня эта связь очевидна и метеочувствительностью страдают почти 80% взрослых, в основном это люди, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, с гормональными нарушениями, расстройствами нервной системы, переутомлением и др.



Порой, даже не очень выраженные колебания метеопараметров могут провоцировать серьезные обострения и ухудшение самочувствия. Так, несмотря на то, что колебания атмосферного давления сохраняются уже несколько дней, метеозависимым людям с неустойчивыми сосудистыми реакциями, частыми приступами стенокардии, нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом сосудов, мигренью и др. в такие дни нездоровится, появляются сильные головные боли или боли в области сердца, часто "скачет" давление. Основу профилактических мер составляет, в первую очередь, здоровый образ жизни: соблюдение режима труда и отдыха, регулярные, не нагрузочные физические упражнения, дыхательные и закаливающие упражнения. Следует своевременно использовать и медикаментозную терапию, можно сделать массаж шейного отдела позвоночника, горчичные ванночки для ног, контрастный душ, который нужно завершать теплой водой, принимать настойку валерианы или пустырника.



Геомагнитный фон 28 августа ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости / meteonovosti.ru /



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