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Новости погоды

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Сильные ливни обрушились на города Австрии

ИА "Метеоновости" / 10:22 Среда, 28 августа

  Последняя неделя лета в Австрии началась ненастной погодой. Погоду определял атмосферный фронт, что протянулся по юго-западной окраине обширного антициклона. Повсюду гремели грозы, принимались ливни, ветер в порывах усиливался до 15-20 м/с.

Больше всего осадков досталось городу Зальцбург, где за сутки выпало 88 мм, что соответствует половине месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
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