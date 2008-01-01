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Новости погоды
Сильные ливни обрушились на города Австрии
ИА "Метеоновости" / 10:22 Среда, 28 августа
Последняя неделя лета в Австрии началась ненастной погодой. Погоду определял атмосферный фронт, что протянулся по юго-западной окраине обширного антициклона. Повсюду гремели грозы, принимались ливни, ветер в порывах усиливался до 15-20 м/с.
Больше всего осадков досталось городу Зальцбург, где за сутки выпало 88 мм, что соответствует половине месячной нормы осадков. / meteonovosti.ru /
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