

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Лето в Западной Европе еще погостит



ИА "Метеоновости" / 11:33 Среда, 28 августа



лето заканчивается, но погода в странах западной Европы не спешит перестраиваться на осенний лад: солнца и тепла здесь еще в избытке!



Теплее всего в предстоящие выходные дни ожидается на Пиренеях, Балканах и в ряде стран центральной Европы, куда дотянется гребень Азорского антициклона. В Португалии, Испании, Греции, Венгрии, Румынии дневная температура может достигать 28..32, в Венгрии и Греции 33..35 градусов, здесь будет преобладать солнечная и сухая погода.



После 30 градусной жары прохладнее станет в Австрии и дождей здесь поубавится. В Германии, Польше, последние дни месяца чуть выше 20 градусов, и не обойдет без кратковременных дождей, а в начале сентября и дожди прекратятся, и температура повысится до 25..27 градусов.



В странах Скандинавского полуострова и на Британских островах, будет сказываться влияние мощного циклона, что "кружит" над Северной Атлантикой, дожди и ветер будут по- прежнему досаждать, хотя аномалия температуры сохранится положительной, в пределах 2-5 градусов.



Дожди могут испортить последние дни лета в Италии, но от жаря они не избавят, днем в Риме до 30..32 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



