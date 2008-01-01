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Новости погоды

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Лето в Западной Европе еще погостит

ИА "Метеоновости" / 11:33 Среда, 28 августа

  Календарное лето заканчивается, но погода в странах западной Европы не спешит перестраиваться на осенний лад: солнца и тепла здесь еще в избытке!

Теплее всего в предстоящие выходные дни ожидается на Пиренеях, Балканах и в ряде стран центральной Европы, куда дотянется гребень Азорского антициклона. В Португалии, Испании, Греции, Венгрии, Румынии дневная температура может достигать 28..32, в Венгрии и Греции 33..35 градусов, здесь будет преобладать солнечная и сухая погода.

После 30 градусной жары прохладнее станет в Австрии и дождей здесь поубавится. В Германии, Польше, последние дни месяца чуть выше 20 градусов, и не обойдет без кратковременных дождей, а в начале сентября и дожди прекратятся, и температура повысится до 25..27 градусов.

В странах Скандинавского полуострова и на Британских островах, будет сказываться влияние мощного циклона, что "кружит" над Северной Атлантикой, дожди и ветер будут по- прежнему досаждать, хотя аномалия температуры сохранится положительной, в пределах 2-5 градусов.

Дожди могут испортить последние дни лета в Италии, но от жаря они не избавят, днем в Риме до 30..32 градусов.  / meteonovosti.ru /
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