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Проделки сибирского циклона



ИА "Метеоновости" / 11:38 Среда, 28 августа



Глубокий циклон с центром вблизи Ханты- Мансийска, обеспечивает жарой южный области западной Сибири, а дожди достаются северу.



27 августа на Ханты- Мансийск вылилось 41 мм осадков, почти половина месячной нормы. И это стало новым суточным рекордом. Прежний принадлежал 1990 году и составлял 21.8 мм. Этот день оказался самым дождливым в августе. В последующие дни зона дождей окажется над Обской губой.



А в Новосибирской и Кемеровской области, которые оказались в теплом секторе этого же циклона, воздух раскалялся до 30 градусов и выше. А в Новосибирске был перекрыт суточный максимум температуры, температура днем повышалась до 28,9 градуса. Прежний максимум в 27,4 градуса принадлежал 1973 году.



В четверг, 29 августа, здесь похолодает градусов на 5-7. А затем следующий циклон с юга Урала вновь повысит дневную температуру до 27..29 градусов. / meteonovosti.ru /



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