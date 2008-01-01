Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
28 августа 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атлантика "расщедрилась" на тропические циклоны

ИА "Метеоновости" / 11:42 Среда, 28 августа

  Сезон тропических циклонов в Атлантике в этом году немного запаздывал, но к концу календарного лета здесь возникло сразу 2 тропических циклона.

Тропический шторм "DORIAN" приближается к югу Антильских островов, 31 августа он достигнет максимального развития, скорость ветра превысит 30м/с, порывы 40м/с. Штормовое предупреждение действует в Доминиканской республике, Пуэрто-Рико и на Гаити.

Тропический шторм "ERIN" образовался на 31 градусе северной широты и 72 градусе западной долготы. Скорость ветра в этом циклон 20 м/с, порывы достигают 25 м/с. Он движется на северо-восток, и 29 августа станет уже бывшим тропическим циклоном, / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Чт.
29 авг.
+21
Пт.
30 авг.
+22
Сб.
31 авг.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Амара		 -5
Ла-Пас

некомфортное место: Эр-Рутба
комфортное место: Сальтильо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100