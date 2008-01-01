

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атлантика "расщедрилась" на тропические циклоны



ИА "Метеоновости" / 11:42 Среда, 28 августа



Сезон тропических циклонов в Атлантике в этом году немного запаздывал, но к концу календарного лета здесь возникло сразу 2 тропических циклона.



Тропический шторм "DORIAN" приближается к югу Антильских островов, 31 августа он достигнет максимального развития, скорость ветра превысит 30м/с, порывы 40м/с. Штормовое предупреждение действует в Доминиканской республике, Пуэрто-Рико и на Гаити.



Тропический шторм "ERIN" образовался на 31 градусе северной широты и 72 градусе западной долготы. Скорость ветра в этом циклон 20 м/с, порывы достигают 25 м/с. Он движется на северо-восток, и 29 августа станет уже бывшим тропическим циклоном, / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



