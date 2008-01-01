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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 28 августа



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода, местами порывы ветра до 11м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15,9..16,5 градуса; Северном 14,8..16,3 градуса, Северо-восточном 15,3..17,4 градуса, Восточном 14,9..16,0 градуса, Юго-восточном 15,3..17,3 градуса, Южном 15,4..17,1 градуса, Юго-западном 15,4..17,0 градуса, Западном 14,9..16,9 градуса, Северо-западном 15,9..17,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 15,8..16,1 градуса, на территории Новой Москвы солнечно, температура воздуха 15,1..17,2 градуса, местами порывы северного ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /



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