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Курортный сезон в Калининградской области продолжается



ИА "Метеоновости" / 13:25 Среда, 28 августа



Необычно теплая погода установилась в Калининградской области. Вчера в Калининграде температура воздуха повышалась до 29,9 градусов, что на 0,5 градуса выше предыдущего максимума температуры, наблюдавшегося в 2011 году. До конца месяца в Калининградской области сохранится теплая и даже жаркая погода с температурой 25-30 градусов. 30-31 августа местами не исключены короткие грозовые дожди, а вот в начале сентября температура начнет понижаться. Ну а пока курортный сезон там продолжается, температура воды на побережье 20-22 градуса. / meteonovosti.ru /



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